(Di venerdì 30 luglio 2021) Il viaggio nei sentimenti disi è rivelato pieno di sorprese e di colpi di scena: i due, infatti, avevano deciso di partecipare alla trasmissione per via della gelosia eccessiva e immotivata dinei confronti di. Il percorso della coppia aveva poi preso una piega inaspettata, quandosi è invaghito della single Giulia baciandola apertamente di fronte alle telecamere. A quel puntoaveva richiesto un falò di confronto anticipato, durante il quale aveva deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

calato il sipario sulla nona edizione di, dopo un viaggio nei sentimenti piuttosto intenso per la coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena , che ha portato alla rottura definitiva. La bella pugliese non si ...Arrivano le ultime news da2021. Riaperti i profili social dei protagonisti, chiusi per tutta la messa in onda del programma, ecco spuntare la prima foto della 'neonata' nuova coppia, composta da Manuela e ...Temptation Island 9, Valentina Nulli Augusti darebbe una seconda chance a Tommaso Eletti? Parla lei. L'ex protagonista del reality svela se ...Il tentatore Luciano Punzo parla della sua relazione con Manuela Carriero, dopo Temptation Island, lanciando una stoccata a Stefano Sirena.