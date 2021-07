Salvini | Difenderemo le riforme | Draghi paracadute per l' Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - Matteosi aspetta un 'semestre bianco' in cui la Lega, alleato "fedele" di Mario, dovrà "difendere la riforma del fisco e della pubblica amministrazione con le unghie e coi denti". "Conte è chiaro che fa il suo lavoro di sabotatore", dice. "Non capisco Letta che gli fa da palo", attacca, intervistato dai giornalisti, tra un bagno e l'altro al Papeete beach di Milano Marittima. La vostra è una coalizione abbastanza litigiosa? "Ci insultano ogni giorno. Ma io non mi muovo di un millimetro, vado avanti fino in fondo. Ieri Conte sproloquiava sulla Lega che fa ostruzionismo sui processi di mafia: e' l'esatto contrario. Ma ...