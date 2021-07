Raimondo Todaro replica al tweet di Milly Carlucci e svela perché non l’ha incontrata faccia a faccia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia secondo la quale, dopo ben 15 anni a Ballando con le Stelle, ha deciso di lasciarlo per fare nuove esperienze. E’ stato il diretto interessato, con un post su Instagram, a confermare la sua decisione, ma poco dopo è seguito un gossip davvero molto ghiotto. Secondo TVBlog, infatti,avrebbe deciso di lasciare Ballando con le Stelle per Amici. Così è intervenuta nella questione anche, padrona di casa del programma che per tanti anni è stata anche casa di. In un ...

replica a Milly Carlucci rivelando il motivo per cui ha preferito non aspettare per annunciare la sua decisione di lasciare Ballando con le stelle . Dopo le parole del ballerino che, ...La notizia è piovuta poche ore fa: dopo 16 anni,lascia Ballando con le Stelle , la storica trasmissione di Rai 1. Un passo indietro annunciato con un post su Instagram. Un passo indietro che, per le sue modalità, ha fatto sbottare ...Ormai è ufficiale, a Ballando con le stelle della prossima edizione, quella che inizierà in autunno, nel cast dei ballerini insegnanti non ci sarò più, Raimondo Todaro dopo che, dal 2005, era stata un ...Sempre attraverso i social, Raimondo Todaro risponde alle parole di Milly Carlucci, un po' delusa per l'addio del coreografo a Ballando ...