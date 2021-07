Raimondo Todaro delude Milly Carlucci Lui replica | “Molta tristezza”

(Di venerdì 30 luglio 2021)ha delusolasciando Ballando con le stelle, ma la suaalla conduttrice non si è fatta attendere.nelle scorse ore ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le stelle, provocando un certo dispiacere anche tra i fan del programma che si aspettavano di poter rivedere il proprio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Laprimapagina : Ballando con le Stelle orfano di Raimondo Todaro: l’amarezza di Milly Carlucci - zazoomblog : Raimondo Todaro replica al tweet di Milly Carlucci e svela perché non l’ha incontrata faccia a faccia - #Raimondo… - Rossell44319314 : @milly_carlucci Beh dispiace... Lui è Raimondo Todaro perche ha fatto Ballando. Ma ce ne faremo una ragione... - FabioTraversa : RT @tvblogit: Raimondo Todaro risponde a Milly Carlucci: “Leggo con tristezza il suo post…” - MarioManca : #BallandoConLeStelle: Raimondo Todaro lascia, ma Milly Carlucci punzecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

Dopo quindici anni di sodaliziolascia Ballando con le Stelle. La decisione, maturata nel corso degli ultimi mesi, sembra però esser stata un fulmine a ciel sereno per la produzione del programma e soprattutto per ...ad Amici di Maria De Filippi? Le parole di Milly Carlucci lasciano ipotizzare a molti che il ballerino abbia scelto di lasciare la Rai a favore di Mediaset, ma tutto è ancora da ...Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno litigato? Dopo l'amore mai sbocciato a Ballando Con Le Stelle, l'indizio che fa preoccupare i fan.Raimondo Todaro ha deluso Milly Carlucci lasciando Ballando con le stelle, ma la sua replica alla conduttrice non si è fatta attendere.