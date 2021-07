(Di venerdì 30 luglio 2021) All'interno di PlayStation 5 ivengono visualizzati in maniera orizzontale: questa scelta estetica non è andata molto giù ai giocatori e Sony, con il prossimodelche attualmente è in beta, cambierà la, ordinandoli in. Chi partecipa al programma di insider può già vedere ilmento. Ecco la dicitura di Sony riportata nelle note della patch: "Quando si visualizzano gli elenchi deidei giochi, iverranno ora visualizzati inanziché in orizzontale. Ora sarete ...

Advertising

misteruplay2016 : PS5 cambia i Trofei nel nuovo aggiornamento firmware con una visualizzazione verticale - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Non solo #PS5, anche #PS4 si è guadagnata un update - spaziogames : Non solo #PS5, anche #PS4 si è guadagnata un update - Tech_Gaming_it : Bluebox cambia lo sfondo dell'app di Abandoned su PS5 con un'immagine sfocata che schiarendola con i filtri grafici… - GamePlayFusi : @Nicco2D @Spartano_78 @OldProxy I casini possono succedere a prescindere. Pure la serie x, ogni tanto mi fa delle c… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 cambia

Spaziogames.it

Nello specifico, l'update 9.0 permette di vedere i Trofei per i giochianche su PS4 , cosa che non è ancora possibile nei precedenti. I messaggi possono ora essere cancellati , anche se soltanto ...Ho già un hard disk esterno via USB che uso con. Cosacon un SSD aggiuntivo? Ci sono diverse differenze e sono legate al fatto che i giochisono costruiti per girare su SSD , e non ...Il primo importante aggiornamento beta per PlayStation 5 riguarda l'espandibilità della console, il controllo genitori e altri aspetti.Sony ha appena iniziato l'invio degli inviti per la beta pubblica del firmware 9.0 di PS4, la sua console ormai old-gen. Ecco i dettagli.