Lutto per Luisa Ranieri, una brutta e improvvisa notizia: “Arrivederci…” (Di venerdì 30 luglio 2021) Da molto tempo è considerata una delle interpreti più brave della nostra penisola, Luisa Ranieri non ne sbaglia una sul set e con i suoi ultimi lavori (La vita promessa e Le indagini di Lolita Lobosco) la sua fama è cresciuta ulteriormente. Peccato che nelle ultime ore abbia vissuto un brutto dolore, provocato dalla triste scomparsa di Vittorio Carità. L’eclettico esponente dello stile e della mondanità partenopea è venuto a mancare lo scorso 29 luglio, a soli 59 anni. Lo ricordiamo nel film La grande bellezza, Paolo Sorrentino ne era rimasto affascinato, dal suo stile di vita e dal suo gusto nell’abbigliamento. Luisa ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 30 luglio 2021) Da molto tempo è considerata una delle interpreti più brave della nostra penisola,non ne sbaglia una sul set e con i suoi ultimi lavori (La vita promessa e Le indagini di Lolita Lobosco) la sua fama è cresciuta ulteriormente. Peccato che nelle ultime ore abbia vissuto un brutto dolore, provocato dalla triste scomparsa di Vittorio Carità. L’eclettico esponente dello stile e della mondanità partenopea è venuto a mancare lo scorso 29 luglio, a soli 59 anni. Lo ricordiamo nel film La grande bellezza, Paolo Sorrentino ne era rimasto affascinato, dal suo stile di vita e dal suo gusto nell’abbigliamento....

Advertising

borghi_claudio : Un disastro... Aveva lottato per le cure contro il covid dal primo minuto. Aveva salvato centinaia di vite. Medic… - pasquamarco : RT @NatangeloM: Elaborazione del lutto - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cartabia #giustizia #riforma #bonafede #… - acidamafelice : RT @francadc: Alle 12 30 la mia bimba @offtopicmrt darà l'esame per la patente ed io probabilmente sarò con una cliente. Please share pepe… - MarceVann : RT @NatangeloM: Elaborazione del lutto - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cartabia #giustizia #riforma #bonafede #… - darthsafin : @eeudaimoniia io ancora in lutto per alpine ???? -