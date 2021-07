L’abito attillato o bodycon | trend collezioni Resort 2022

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 30 luglio 2021) Life&People.it In quest’ultimo anno abbiamo visto sfilare furtivamente sulle passerelle le linee più attillate con dettagli cut-out e top-crop e ora lehanno rispolverato in grande stile, che non si vedeva dagli anni ’90. Ma che cosa sono esattamente le? Solitamente queste capsule collection chiamate anche “cruise” o “pre-primavera”, arrivano nei negozi verso novembre e rimangono in saldo fino al giugno successivo. Sono pensate per chi fa vacanze in posti esotici in pieno inverno, ma sono anche le ...