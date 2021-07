Kylian di milioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Kylian Mbappé è uno dei migliori attaccanti al mondo, in prospettiva sicuramente quello più forte. Si tratta di un classe 1998, è ancora giovanissimo ma ha già dimostrato di essere in grado di trascinare la squadra in campionato e Champions League. Nell’ultima stagione è stato protagonista di giocate veramente impressionante, è dotato di una velocità e forza fisica devastante e per i difensori avversari è praticamente immarcabile. Inoltre è migliorato molto dal punto di vista del sacrificio, riesce a servire i compagni con facilità quasi imbarazzante. E’ forte anche dal punto di vista realizzativo, ma su questo fondamentale può e deve migliorare. Foto di Marko Djurica / ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 luglio 2021)Mbappé è uno dei migliori attaccanti al mondo, in prospettiva sicuramente quello più forte. Si tratta di un classe 1998, è ancora giovanissimo ma ha già dimostrato di essere in grado di trascinare la squadra in campionato e Champions League. Nell’ultima stagione è stato protagonista di giocate veramente impressionante, è dotato di una velocità e forza fisica devastante e per i difensori avversari è praticamente immarcabile. Inoltre è migliorato molto dal punto di vista del sacrificio, riesce a servire i compagni con facilità quasi imbarazzante. E’ forte anche dal punto di vista realizzativo, ma su questo fondamentale può e deve migliorare. Foto di Marko Djurica / ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @sportface2016: #Calciomercato Il #RealMadrid prepara l'assalto a Kylian #Mbappé: pronta l'offerta da 40 milioni qualora il francese a… - sportface2016 : #Calciomercato Il #RealMadrid prepara l'assalto a Kylian #Mbappé: pronta l'offerta da 40 milioni qualora il franc… - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: ???? • Il #PSG vuole prendere Kalidou #Koulibaly per fare 4-2-3-1/4-3-1-2 con #Marquinhos davanti alla difesa come modulo ba… - wars_forever : RT @juvinsight: ???? • Il #PSG vuole prendere Kalidou #Koulibaly per fare 4-2-3-1/4-3-1-2 con #Marquinhos davanti alla difesa come modulo ba… - juvinsight : ???? • Il #PSG vuole prendere Kalidou #Koulibaly per fare 4-2-3-1/4-3-1-2 con #Marquinhos davanti alla difesa come m… -