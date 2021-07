Isotta presenta IO | “Ci spinge a diventare chi siamo” – Intervista

Leggi su zon

(Di venerdì 30 luglio 2021), giovane cantautrice toscana, è tra le prime donne “WOMEN Female Label & Arts”. Noi di Zon.it l’abbiamota in occasione del suo nuovo singolo IOCarapelli, in arte, è una giovane cantautrice toscana, classe 92?. L’artista canta sotto il segno della “Women Female Label & Arts”, primo contenitore artistico ed etichetta discografica per sole donne. Noi di Zon.it l’abbiamota in occasione del suo nuovo singolo IO. Una brano riflessivo sulla realizzazione personale in perfetto stile romantic dark. IO ha anche un videoclip con la regia di Renato Nassi, ...