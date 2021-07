Inter, problemi sul contratto, uno degli attaccanti principali verso l’addio (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo Sky Sport, Lautaro Martinez potrebbe presto lasciare l’Inter: Il prolungamento del contratto è diventato un problema per la società. Il club nelle prossime settimane prenderà una decisione, e non si esclude una cessione nel mese di Agosto in caso di un’offerta congrua. Le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo relativo al rinnovo del contratto, attualmente di circa 2,3 milioni annui ed in scadenza nel 2023. La volontà della società è quella di trattenere Lautaro, ma a questo punto tutte le possibilità sono in discussione. Joaquin Correa potrebbe essere un possibile sostituto considerando l’intesa con ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo Sky Sport, Lautaro Martinez potrebbe presto lasciare l’: Il prolungamento delè diventato un problema per la società. Il club nelle prossime settimane prenderà una decisione, e non si esclude una cessione nel mese di Agosto in caso di un’offerta congrua. Le parti coinvolte non hanno ancora raggiunto un accordo relativo al rinnovo del, attualmente di circa 2,3 milioni annui ed in scadenza nel 2023. La volontà della società è quella di trattenere Lautaro, ma a questo punto tutte le possibilità sono in discussione. Joaquin Correa potrebbe essere un possibile sostituto considerando l’intesa con ...

