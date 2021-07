Incendio doloso a Catania, più di 70 gli sfollati (Di venerdì 30 luglio 2021) Incendio a Catania: abitazioni sono state raggiunte dalle fiamme e sono state prontamente sgomberate. Fiamme alte anche nello stabilimento balneare “Le Capannine”. Catania è una delle zone in questi ultime ore da alcuni gravi incendi. La zona maggiormente colpita è quella della zona di Fossa Creta, dove sono stati 70 gli sfollati, costrette in poco tempo a lasciare le loro abitazioni. La forte prescrizione è stata imposta dal comune dal momenti in cui la zona è stata interessata da un’intesa nube di fumo. Alcune abitazioni di via Palermo della provincia siciliana sono state raggiunte dalle fiamme e sono ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021): abitazioni sono state raggiunte dalle fiamme e sono state prontamente sgomberate. Fiamme alte anche nello stabilimento balneare “Le Capannine”.è una delle zone in questi ultime ore da alcuni gravi incendi. La zona maggiormente colpita è quella della zona di Fossa Creta, dove sono stati 70 gli, costrette in poco tempo a lasciare le loro abitazioni. La forte prescrizione è stata imposta dal comune dal momenti in cui la zona è stata interessata da un’intesa nube di fumo. Alcune abitazioni di via Palermo della provincia siciliana sono state raggiunte dalle fiamme e sono ...

