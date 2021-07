I dubbi di presidi | dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola | dalle aule ai trasporti | “ad oggi restano le stesse criticità” Cgil | “Risorse per organico aggiuntivo passate da 1 | 8 miliardi a 350 milioni”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Lain presenza piace a tutti, ma la prospettiva di tornare a farla da remoto è dietro l’angolo. Nessuno lo vuol dire, per lasciare l’illusione che la didattica a distanza sparirà, ma la realtà è un’altra: poche Regioni hanno la possibilità, per le scuole superiori, di far tornare i ragazzi in aula se dovranno stare lontani un metro l’uno dall’altro. La conferma arriva dagli assessori all’Istruzione e daidegli uffici scolastici, ma anche dal presidente dell’Antonio Decaro. Intanto il “piano”, annunciato, è stato ancora rinviato. Fatto il passaggio formale in ...

Scuola,a Bianchi: se campagna vaccini non va, si torna in Dad Mascherine ... Green pass e vaccini: il ritorno a scuola tra obblighi e iancora in circolazione ...IL CASO Terni, idei ristoratori:'Green Pass? Ci saranno... Vaccino obbligatorio a lavoro: da ... Vaccino obbligatorio a studenti e docenti, i: 'L'alternativa è la Dad'Quarantena in Dad solo per chi non è vaccinato: questa è l'ipotesi italiana, sulla scia del modello francese adottato per favorire il ritorno degli studenti in presenza a scuo ...FERMO - Ben vengano i vaccini obbligatori, se serviranno a tornare in classe in presenza. È un sì convinto quello delle scuole del Fermano. A un mese e mezzo dal ritorno in aula, ...