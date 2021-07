Green pass: Lamorgese, i controlli saranno rafforzati (Di venerdì 30 luglio 2021) "I controlli ci sono sempre stati ma ora verranno implementati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sul tema Green pass, parlando a margine del Comitato sicurezza e ordine ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) "Ici sono sempre stati ma ora verranno implementati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, sul tema, parlando a margine del Comitato sicurezza e ordine ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: Lamorgese, i controlli saranno rafforzati "I controlli ci sono sempre stati ma ora verranno implementati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sul tema green pass, parlando a margine del Comitato sicurezza e ordine pubblico cui ha partecipato in Prefettura a Venezia, presente il capo della Polizia Lamberto Giannini. "Stamane alle 9.30 - - ha spiegato ...

