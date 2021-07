Galliani compie 77 anni | gli auguri del Milan | “Felice compleanno”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il, tramite i propri canali ufficiali, ha voluto augurare unad Adriano, ex amministratore delegato dei rossoneri che insieme a Berlusconi ha portato il club sul tetto del mondo. L’attuale dirigente del Monzaoggi 77. Ecco il messaggio della società lombarda: “Al nostro ex amministratore delegato, Adriano, tantiper un!”. Wishing Adrianoall the best on his 77th birthday! Al nostro ex amministratore delegato, Adriano ...