Fisco, il governo sceglie la cautela: riforma rinviata a settembre (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto trapela da Palazzo Chigi la legge sulla concorrenza e la legge delega sul Fisco arriveranno in Consiglio dei ministri a settembre. Secondo quanto hanno riferito dal governo lo slittamento dei provvedimenti alla ripresa dell’attività parlamentare rispetto alla prima ipotesi di un via libera prima dell’estate non comporterà alcun ritardo sul cronoprogramma, in linea quindi con i tempi dettati dal Recovery Plan. Segnali di un possibile rinvio sono arrivati anche dalle parole della sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra. “Non c’è un particolare ritardo sul percorso della riforma fiscale. L’impegno ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo quanto trapela da Palazzo Chigi la legge sulla concorrenza e la legge delega sularriveranno in Consiglio dei ministri a. Secondo quanto hanno riferito dallo slittamento dei provvedimenti alla ripresa dell’attività parlamentare rispetto alla prima ipotesi di un via libera prima dell’estate non comporterà alcun ritardo sul cronoprogramma, in linea quindi con i tempi dettati dal Recovery Plan. Segnali di un possibile rinvio sono arrivati anche dalle parole della sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra. “Non c’è un particolare ritardo sul percorso dellafiscale. L’impegno ...

