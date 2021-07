Diletta Leotta in posa sul cornicione: il vestitino è cortissimo e scopre le curve (Di venerdì 30 luglio 2021) Diletta Leotta è in posa su un cornicione: il mare sullo sfondo, in primo piano le sue curve pazzesche messe in mostra dal vestitino cortissimo Il campionato di calcio inizierà… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 luglio 2021)è insu un: il mare sullo sfondo, in primo piano le suepazzesche messe in mostra dalIl campionato di calcio inizierà… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

SaCe86 : Diletta Leotta, l'annuncio non lascia più dubbi: i fan sono senza parole - mariagraziafusa : RT @_DAGOSPIA_: DANDOLO-FLASH!C’E’MARETTA TRA DILETTA E CAN YAMAN?NIENTE PAURA,A NAPOLI LA LEOTTA PUO’CONSOLARSI CON - _bearsiculo_ : RT @motorionline: #Hyundai #i20 R5: c’è Diletta #Leotta al fianco di Umberto Scandola [VIDEO ON BOARD] - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Hyundai #i20 R5: c’è Diletta #Leotta al fianco di Umberto Scandola [VIDEO ON BOARD] - motorionline : #Hyundai #i20 R5: c’è Diletta #Leotta al fianco di Umberto Scandola [VIDEO ON BOARD] -