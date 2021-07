Consigliere comunale di Licata arrestato con l’accusa di tentato omicidio | 4 colpi di pistola contro un 71enne

fattoquotidiano : Dopo Voghera, Licata: consigliere comunale leghista spara 4 colpi di pistola al suo socio e lo ferisce. Dev’essere… - HuffPostItalia : Licata, consigliere comunale eletto con la Lega spara al suo socio in affari (VIDEO) - Corriere : Licata, consigliere comunale leghista spara all’ex socio - JohnHard3 : RT @Lonewol95228349: Il post del consigliere comunale di Porcari: 'A Voghera non è morto nessuno, era un rifiuto umano' - LaStampa : Spara contro il socio, a Licata arrestato un consigliere comunale eletto con la Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Consigliere comunale

Undi 48 anni eletto con una lista civica vicina alla Lega a Licata (Agrigento), è finito agli arresti domiciliari per tentato omicidio. L'uomo, Gaetano Aronica, ha sparato quattro ...Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: affari , arrestato ,, lega , Licata , socio , spara - - > Previous articlePresto si terranno le elezioni comunali a Napoli e in queste ore molte cose e molti ... Quest’ultimo, Europarlamentare di Forza Italia, più volte candidato in Parlamento e in Consiglio regionale, pare ...Approvata la TARI 2021: aumento gli sgravi per alcune categorie. Riduzione per chi effettua compostaggio domestico ...