L'autorità lussemburghese per la protezione dei dati (Cnpd), ha condannato #Amazon con una multa record da 746 mili… - La detenuta Amy Jones violentata da un trans condannato per reati sessuali. É bastata l'interpretazione della legge…

Amanda Knox contro Matt Damon per 'La ragazza di Stillwater': 'Basta sfruttare il mio nome!' Amanda Knox ha condannato duramente 'La ragazza di Stillwater', il thriller diretto da Tom McCarthy e parzialmente ...mentre gli altri continuano a distorcere la mia immagine oppure combattere per ...

Condannato per peculato a 11 anni ex assessore di Pavia - Lombardia Agenzia ANSA Condannato per peculato a 11 anni ex assessore di Pavia E' stato condannato a 11 anni di reclusione Sergio Contrini, 64 anni, ex assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pavia, accusato di aver sottratto soldi e patrimoni ad una quarantina di anziani di ...

Inghilterra, il killer dei gatti condannato a 5 anni di reclusione #SteveBouquet una guardia di sicurezza di Brighton noto come il killer dei gatti è accusato di aver accoltellato 16 felini: era stato scoperto tramite le telecamere di sicurezza ...

