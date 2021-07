CIV Misano: Vannucci e Ferrandez al comando alla vigilia del quarto round (Di venerdì 30 luglio 2021) La situazione di campionato alla viglia della tappa di Misano del Campionato Italiano Velocità è ben diversa nelle due classi riservate ai più giovani. Se in Supersport 300 al momento c'è un ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) La situazione di campionatoviglia della tappa didel Campionato Italiano Velocità è ben diversa nelle due classi riservate ai più giovani. Se in Supersport 300 al momento c'è un ...

Advertising

motosprint : #CIV, #Misano è pronta per la Racing Night: Superbike e Women's in azione - forix : CIV SSP300, Misano/3, free practice: Bahattin Sofuoglu (Yamaha YZF-R3), 1'49.862, 138.479 km/h - forix : CIV SS, Misano/3, free practice: Roberto Mercandelli (Yamaha), 1'38.949, 153.751 km/h - forix : CIV SB, Misano/3, 2nd free practice: Michele Pirro (Ducati), 1'35.748, 158.892 km/h - gponedotcom : CIV SBK Misano FP2: Pirro e Delbianco fanno il vuoto, assente Canepa: Michele Pirro in testa al termine della secon… -