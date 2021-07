Che Dio ci aiuti 7, nuova stagione confermata con adii e new entry (Di venerdì 30 luglio 2021) La fiction Che Dio ci aiuti è un grande successo di casa Rai che ha visto qualche mese fa la conclusione della sesta stagione, una delle più seguite in assoluto. La trama sempre rinnovata e avvincente e un cast incredibile, hanno conquistato una grande fetta del pubblico italiano che attende con ansia di sapere quando potrà seguire la settima stagione, con la speranza di vedere confermati tutti gli attori presenti nelle ultime puntate andate in onda. Purtroppo sembra che un personaggio molto amato potrebbe non esserci per precedenti impegni di lavoro. Che Dio ci aiuti 7, un addio annunciato? Come detto poco fa, un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 luglio 2021) La fiction Che Dio ciè un grande successo di casa Rai che ha visto qualche mese fa la conclusione della sesta, una delle più seguite in assoluto. La trama sempre rinnovata e avvincente e un cast incredibile, hanno conquistato una grande fetta del pubblico italiano che attende con ansia di sapere quando potrà seguire la settima, con la speranza di vedere confermati tutti gli attori presenti nelle ultime puntate andate in onda. Purtroppo sembra che un personaggio molto amato potrebbe non esserci per precedenti impegni di lavoro. Che Dio ci7, un addio annunciato? Come detto poco fa, un ...

