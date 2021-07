Cartabia, Caselli: “Accordo cerchiobottista, modifiche su mafia erano il minimo sindacale. Continuo a preferire la riforma Bonafede” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Dopo le parole di Cafiero de Raho, di Gratteri e di altri magistrati, le modifiche introdotte per quanto riguarda i reati di mafia rappresentano il minimo sindacale. Continuo ad essere favorevole alla riforma Bonafede per quanto attiene la disciplina della prescrizione, mentre la riforma Cartabia sulla improcedibilità non mi convince. L’Accordo mi sembra un colpo al cerchio e uno alla botte“. A dirlo all’agenzia AdnKronos, il giorno dopo il compromesso sulla riforma penale trovato ieri in Consiglio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) “Dopo le parole di Cafiero de Raho, di Gratteri e di altri magistrati, leintrodotte per quanto riguarda i reati dirappresentano ilad essere favorevole allaper quanto attiene la disciplina della prescrizione, mentre lasulla improcedibilità non mi convince. L’mi sembra un colpo al cerchio e uno alla botte“. A dirlo all’agenzia AdnKronos, il giorno dopo il compromesso sullapenale trovato ieri in Consiglio dei ...

