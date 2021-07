Calciomercato Genoa, Lammers sarà l’erede di Shomurodov (Di venerdì 30 luglio 2021) Calciomercato Genoa, a un passo l’accordo con l’Atalanta per Lammers, che prenderà il posto dell’uzbeko, vicino alla Roma Secondo quanto riferito da Sky Sport, è ormai in chiusura l’affare che porterà Sam Lammers al Genoa. L’attaccante olandese, che nella passata stagione ha messo a segno due gol, è pronto a lasciare l’Atalanta in cerca di maggior minutaggio e a breve potrà mettersi a disposizione di Ballardini. Battuta la concorrenza di Hellas Verona e Salernitana. Lammers, nei piani, prenderà il posto di Shomurodov, ormai diretto verso la Roma. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021), a un passo l’accordo con l’Atalanta per, che prenderà il posto dell’uzbeko, vicino alla Roma Secondo quanto riferito da Sky Sport, è ormai in chiusura l’affare che porterà Samal. L’attaccante olandese, che nella passata stagione ha messo a segno due gol, è pronto a lasciare l’Atalanta in cerca di maggior minutaggio e a breve potrà mettersi a disposizione di Ballardini. Battuta la concorrenza di Hellas Verona e Salernitana., nei piani, prenderà il posto di, ormai diretto verso la Roma. L'articolo ...

