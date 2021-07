Atletica, Battocletti felice dopo aver conquistato la Finale nei 5.000: “Sapevo che le avversarie non avrebbero fatto una gara sul ritmo” (Di venerdì 30 luglio 2021) Una sontuosa Nadia Battocletti ha conquistato la prima Finale olimpica della carriera disputando a Tokyo 2020 una meravigliosa batteria nei 5.000 metri di Atletica, ottenendo il terzo posto con 14’55”8, suo record personale. L’azzurra è stata autrice di una gara strategicamente perfetta, caratterizzata da un brillante sprint nell’ultimo rettilineo, dove ha recuperato tre posizioni blindando così un posto in Finale. E proprio sulla tattica si è concentrata la mezzofondista alla fine della prestazione, illustrando il suo piano ai microfoni di RAI Sport: “Sono davvero molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Una sontuosa Nadiahala primaolimpica della carriera disputando a Tokyo 2020 una meravigliosa batteria nei 5.000 metri di, ottenendo il terzo posto con 14’55”8, suo record personale. L’azzurra è stata autrice di unastrategicamente perfetta, caratterizzata da un brillante sprint nell’ultimo rettilineo, dove ha recuperato tre posizioni blindando così un posto in. E proprio sulla tattica si è concentrata la mezzofondista alla fine della prestazione, illustrando il suo piano ai microfoni di RAI Sport: “Sono davvero molto ...

