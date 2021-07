Agrigento, ha sparato contro l'ex socio: consigliere comunale Licata ai domiciliari (Di venerdì 30 luglio 2021) commenta E' stato posto agli arresti domiciliari per tentato omicidio il consigliere comunale di 48 anni, Gaetano Aronica, eletto con una lista civica vicina alla Lega a Licata (Agrigento). L'uomo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) commenta E' stato posto agli arrestiper tentato omicidio ildi 48 anni, Gaetano Aronica, eletto con una lista civica vicina alla Lega a). L'uomo ha ...

