Zingaretti contro Montesano: "Perché ti sei ridotto così?" (Di giovedì 29 luglio 2021) "Ho visto che anche Enrico Montesano ha detto in un video social che ho fatto 4 vaccini. Rilancia un falso, visto che si trattava di vecchie foto di campagne antinfluenzali di qualche anno fa. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) "Ho visto che anche Enricoha detto in un video social che ho fatto 4 vaccini. Rilancia un falso, visto che si trattava di vecchie foto di campagne antinfluenzali di qualche anno fa. I ...

