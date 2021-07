Twitter sta testando una notifica per avvisare gli account sospesi o bloccati (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: Unsplash)Mentre tenta di rinnovarsi, introducendo nuove funzionalità, Twitter prova a fare di più anche per quanto riguarda la trasparenza delle sue linee guida. Il social sta infatti testando un nuovo modo per informare le persone che il loro account è stato sospeso o bloccato – e quindi messo in modalità di sola lettura – per aver infranto le sue regole. Un gruppo ancora piccolo di utenti vedrà apparire un banner nella parte superiore della timeline – sia da web che da smartphone – che li informa che non possono twittare, retwittare o mettere Mi piace ai contenuti a causa del loro comportamento precedente sulla ... Leggi su wired (Di giovedì 29 luglio 2021) (foto: Unsplash)Mentre tenta di rinnovarsi, introducendo nuove funzionalità,prova a fare di più anche per quanto riguarda la trasparenza delle sue linee guida. Il social sta infattiun nuovo modo per informare le persone che il loroè stato sospeso o bloccato – e quindi messo in modalità di sola lettura – per aver infranto le sue regole. Un gruppo ancora piccolo di utenti vedrà apparire un banner nella parte superiore della timeline – sia da web che da smartphone – che li informa che non possono twittare, retwittare o mettere Mi piace ai contenuti a causa del loro comportamento precedente sulla ...

