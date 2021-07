Tra i No pass a Roma c'è anche il sovranista Philippot (col green pass in tasca) (Di giovedì 29 luglio 2021) “Philippot utilizza un green pass per andare a manifestare in Italia contro il green pass”, ha scritto l’edizione francese dell’Huffington Post. Tutto vero. Florian Philippot, ex braccio destro di Marine Le Pen e attuale presidente del micropartito sovranista Les Patriotes, ha partecipato ieri a Roma alla manifestazione contro il green pass che ha riunito a Piazza del Popolo una galassia eteroclita: da Gianluigi Paragone, guru dei complottisti, al senatore leghista Simone ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) “utilizza unper andare a manifestare in Italia contro il”, ha scritto l’edizione francese dell’Huffington Post. Tutto vero. Florian, ex braccio destro di Marine Le Pen e attuale presidente del micropartitoLes Patriotes, ha partecipato ieri aalla manifestazione contro ilche ha riunito a Piazza del Popolo una galassia eteroclita: da Gianluigi Paragone, guru dei complottisti, al senatore leghista Simone ...

Advertising

CarloCalenda : Questione Vaccini e green pass a Roma sta mettendo in luce il processo di estremizzazione della politica italiana.… - fattoquotidiano : L'azienda, tra le prime produttrici di latte in Italia, ha annunciato ai suoi 300 dipendenti che da settembre chi r… - fattoquotidiano : Dal Regno Unito a Firenze in auto, tra green pass e tamponi: viaggio nell’Europa del Covid. Ma la frontiera Svizzer… - Chribuzz1 : RT @Arnaldogreco: Questo agghiacciante paragone che viene fatto tra la persecuzione agli ebrei e il green pass purtroppo ha anche a che far… - Arnaldogreco : Questo agghiacciante paragone che viene fatto tra la persecuzione agli ebrei e il green pass purtroppo ha anche a c… -