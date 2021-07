Sul flop olimpico della Rai arriva la furia di Michele Anzaldi (Di giovedì 29 luglio 2021) Rai e il disastro dei Giochi in streaming: ora un’indagine interna Il Foglio, pagina 3, di Michele Anzaldi. Al direttore – La debacle della Rai sulle Olimpiadi è il primo banco di prova per i nuovi vertici dell’azienda, per il nuovo amministratore delegato Carlo Fuortes. Quello che è successo, l’inspiegabile rinuncia all’acquisto dei diritti per le trasmissioni in streaming, non può passare in cavalleria. Ora i cittadini che pagano il canone hanno diritto di sapere chi sono i responsabili di questo imperdonabile errore. E chi ha sbagliato deve pagare. Il nuovo ad ha il dovere di promuovere un’inchiesta interna e verificare nomi e cognomi ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 29 luglio 2021) Rai e il disastro dei Giochi in streaming: ora un’indagine interna Il Foglio, pagina 3, di. Al direttore – La debacleRai sulle Olimpiadi è il primo banco di prova per i nuovi vertici dell’azienda, per il nuovo amministratore delegato Carlo Fuortes. Quello che è successo, l’inspiegabile rinuncia all’acquisto dei diritti per le trasmissioni in streaming, non può passare in cavalleria. Ora i cittadini che pagano il canone hanno diritto di sapere chi sono i responsabili di questo imperdonabile errore. E chi ha sbagliato deve pagare. Il nuovo ad ha il dovere di promuovere un’inchiesta interna e verificare nomi e cognomi ...

