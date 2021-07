(Di giovedì 29 luglio 2021) Le Regioni Liguria e Sicilia segnalano al Generale Figliuolo: "Noi siamo all'80% con una dose". Dubbi anche in Piemonte e in Toscana. In Campania il 100% ha avviato il primo ciclo. E nell'incertezza Draghi non impone l'obbligo

Advertising

Ad10000follower : Scuola, i numeri dei docenti e dei bidelli vaccinati non tornano - infoitscienza : I numeri in chiaro, Taliani: «I ricoveri tra i nuovi contagiati sono i più bassi di sempre, così la scuola potrà es… - INVALSIopen : Rivediamo insieme i video formativi dei Percorsi e Strumenti INVALSI: Primaria - La rappresentazione dei numeri ne… - M_Lanzi73 : @DiGiacomoV I numeri certi al momento danno una sitauzione a macchia di leopardo con Campania, Lazio Friuli e Abruz… - corzunino : Governo e Regioni alzano lo sguardo e scoprono: ci sono gi studenti da vaccinare. Ora sì che si ragiona. La carica… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola numeri

Tornano allora in evidenza i. Mentre la media nazionale è di 13,80% sul totale di ragazzi ... Laè tale se si svolge in presenza: renderla sicura necessita di una serie di azioni, in ...della pandemia nella regione: in Puglia su 12.494 test per l'infezione da Covid - 19 ... 'L'inizio dellasi avvicina - scrive Decaro sui social - e vogliamo scongiurare in tutti i modi ...La presentazione alla conferenza Stato Regioni. Le linee guida ricalcano le indicazioni del Cts: un documento agile di 15 pagine per elencare risorse e limiti della ripresa a scuola ...Per Petitti “la scuola non può essere in balia di chi tratta la scienza e la medicina come dei complotti, dei prodotti di chissà quale disegno diabolico. Le ‘correnti’ dei No Vax producono un danno gi ...