Rita Pavone | la frase “choc” su Anna Tatangelo Lei va fuori di sé | «Ma come ti permetti?»

(Di giovedì 29 luglio 2021), la” su. Lei vadi sé. Stasera in onda su Canale 5, la replica del terzo appuntamento con All Togheter Now, lo show canoro condotto da Michelle Hunziker. La puntata termina con l’eliminazione di Claudia Ciccateri, ma durante il programma avviene qualcosa di inaspettato. A esibirsi gli Amabili, il duo formato da marito e moglie che continua a dividere il muro. Se c’è infatti chi chiede a lei di farsi da parte dal momento che il marito avrebbe una vocalità superiore, c’è anche chi li vuole assolutamente insieme. ...

Advertising

carlosetsept1 : @HuffPostItalia Uno streaming ( dalla Svizzera ) con Rita Pavone ? Geghe geghe geghegè Chissà se le lezioni al Pa… - eadaimon : @LDistratta Minchia lei trentenne sarà stata felicissima. Mancava solo Rita pavone - sindaconesto : @repubblica Rita Pavone era al festival delle RSA... si scusa per l’assenza. - Rita_Pavone_ : Spesso e volentieri c'è gente che parla o scrive di argomenti per sentito dire e quindi senza conoscerne a fondo i… - radiolisola : #NowPlaying: Rita Pavone - Il Ballo Del Mattone -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Pavone

GIANNI NAZZARO E' MORTO/"Un altro amico se ne va"non è d'accordo con lei e le lancia una frecciatina: ' Anche tu cantavi in coppia con Gigi D'Alessio... '. A quel punto, Anna Tatangelo va su tutte le furie e voltandosi verso la cantante ...Rita VecchioPierluigi Diaco in un esperimento crossmediale tra tv e radio. Il suo programma Ti sento - Il suono delle emozioni, riparte su Rai2 dal 14 settembre dopo gli ottimi ascolti della ...Rita Pavone, la frase "choc" su Anna Tatangelo. Lei va fuori di sé. Stasera in onda su Canale 5, la replica del terzo appuntamento con All Togheter Now, lo show ...