Riforma processo penale, Csm boccia meccanismo di improcedibilità (Di giovedì 29 luglio 2021) Parere critico su questo punto della Riforma: "rilevanti e drammatiche" ricadute pratiche, a rischio migliaia di procedimenti

Ultime Notizie dalla rete : Riforma processo Giustizia, Salvini 'Lavoro per mediazione, spero si chiuda oggi' Intanto è importante che il Parlamento approvi la prima riforma del processo penale e come Lega abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale e traffico di droga. Se verranno accolte dal ...

Riforma processo penale, Csm boccia meccanismo di improcedibilità Parere critico su questo punto della riforma: "rilevanti e drammatiche" ricadute pratiche, a rischio migliaia di procedimenti ...

Giustizia: Conte in call con ministri, si valuta proposta intesa Roma, 29 lug. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, in questi minuti il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, è riunito in call con i ministri M5S, i capigruppo grillini di Camera e Senato ...

