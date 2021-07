Riforma Giustizia, trovato l’accordo con il M5S: sarà previsto un regime speciale per i reati di mafia (Di giovedì 29 luglio 2021) La Riforma della Giustizia del Ministro Cartabia ha di nuovo il semaforo verde: dopo giorni di tensioni nella maggioranza a seguito del testo di legge, in serata è arrivato l’ok del riottoso Movimento 5 Stelle. Decisiva una mediazione del PD per rassicurare i pentastellati su alcuni punti critici della nuova Riforma, su tutti la rassicurazione che i reati per mafia non rientrassero nelle nuove “facilitazioni” processuali richieste dall’Europa. M5S da l’ok alla Riforma Cartabia: novità sui reati per mafia Il primo ok dal Consiglio dei Ministri era ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladelladel Ministro Cartabia ha di nuovo il semaforo verde: dopo giorni di tensioni nella maggioranza a seguito del testo di legge, in serata è arrivato l’ok del riottoso Movimento 5 Stelle. Decisiva una mediazione del PD per rassicurare i pentastellati su alcuni punti critici della nuova, su tutti la rassicurazione che ipernon rientrassero nelle nuove “facilitazioni” processuali richieste dall’Europa. M5S da l’ok allaCartabia: novità suiperIl primo ok dal Consiglio dei Ministri era ...

