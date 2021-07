OPA Cerved | adesioni al 29 07 2021

Advertising

DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 28/07/2021 - DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 28/07/2021 - DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 27/07/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Cerved

QuiFinanza

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria promossa da Castor BidCo sulle azioni, risulta che oggi, 29 luglio 2021, sono state presentate 131.855 richieste di adesioni. Complessivamente le richieste di adesioni sono a ...Con riferimento all'in corso , il CdA ha ricordato che "ritiene che l', non concordata con l'emittente, non sia conveniente per gli azionisti diGroup". Allo stato attuale e alla luce ...(Teleborsa) - Cerved, società quotata sull'MTA e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie, ha registrato ricavi pari a 251,7 milioni di euro nel primo semestre del 2021, ...Davvero Ion, il fondo britannico con veicoli in Lussemburgo, con Cedacri ha “un piano per creare il terzo polo bancario” come scandisce in prima pagina oggi il Sole 24 Ore? Fatti, rumors, ipotesi, pro ...