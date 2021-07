Omicidio a Roma, morta una giovane trans al Quarticciolo: ‘E’ stata aggredita’ (Di giovedì 29 luglio 2021) Adrieli non morì per un malore, ma è stata uccisa. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Montesacro sulla donna trans trovata morta in un canale al Quarticciolo – circa un mese fa – ora si aprono alla pista dell’Omicidio. Se non è più mistero il come sia morta, adesso il giallo è su chi ha ucciso Adrieli quella sera. Come riporta La Repubblica da giorni i Carabinieri sono impegnati nelle indagini: ascoltano amiche della donna, altre giovani trans e prostitute che potrebbero fornire degli indizi. Per ora, comunque, non c’è nessun indagato. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Adrieli non morì per un malore, ma èuccisa. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Montesacro sulla donnatrovatain un canale al– circa un mese fa – ora si aprono alla pista dell’. Se non è più mistero il come sia, adesso il giallo è su chi ha ucciso Adrieli quella sera. Come riporta La Repubblica da giorni i Carabinieri sono impegnati nelle indagini: ascoltano amiche della donna, altre giovanie prostitute che potrebbero fornire degli indizi. Per ora, comunque, non c’è nessun indagato. Leggi anche: ...

