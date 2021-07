Olimpiadi Tokyo | oro da Cesarini e Rodini nel due di coppia e bronzo al maschile | argento che sa di vittoria per Paltrinieri negli 800

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il destino toglie, il destino dà, a volte nella stessa gara, in una Olimpiade, se sai aspettarlo anche nell’arco di una carriera. Ieri il 4 diuomini, la barca in cui era venuto a mancare qualche mese fa Filippo Mondelli per un tumore, aveva preso un embardée mentre era a pieno titolo in corsa per una medaglia. Con la delusione al massimo, tutti avevamo pensato che le favole non esistevano, doveva essere la barca del destino e invece tutto era finito per un errore che nel canottaggio non succede quasi mai. Oggi le nostre Federicae Valentinapartono per la finale del due dipesi leggeri donne ...