No vax, alla Camera solidarietà bipartisan al sindaco di Pesaro. Fiano: “Squadrismo fascista”. Volpi: “Democrazia troppo democratica” (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella serata di mercoledì la manifestazione No Pass di Pesaro, organizzata da Io Apro, si è diretta sotto la casa del sindaco della città Matteo Ricci. Dalla strada cinquecento persone hanno scandito slogan No vax e urlato insulti. Un atto che è stato stigmatizzato in maniera bipartisan alla Camera dei deputati dove in molti hanno preso la parola per solidarizzare con Ricci, dal dem Emanuele Fiano al leghista Raffaele Volpi passando per Osvaldo Napoli e Silvia Fregolent, la condanna è stata unanime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Nella serata di mercoledì la manifestazione No Pass di, organizzata da Io Apro, si è diretta sotto la casa deldella città Matteo Ricci. Dstrada cinquecento persone hanno scandito slogan No vax e urlato insulti. Un atto che è stato stigmatizzato in manieradei deputati dove in molti hanno preso la parola per solidarizzare con Ricci, dal dem Emanueleal leghista Raffaelepassando per Osvaldo Napoli e Silvia Fregolent, la condanna è stata unanime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Sterilgarda, l'obbligo di Green Pass per i dipendenti scatena i No Vax. L'azienda: 'Diritto alla salute vale come q… - Ettore_Rosato : Solidarietà a sindaco Pesaro @matteoricci e alla famiglia, minacciata e accerchiata sotto casa da decine di no vax.… - stanzaselvaggia : Ma tutti gli imprenditori e gli artigiani tanto cari a Salvini, cosa dicono del suo remare contro una massiccia cam… - massimovallo : RT @OrtigiaP: 'Solo No vax e fascisti?No, in piazza va gente stufa. Lo Stato punta sull’immunizzazione e ignora le terapie'Vanno avanti a c… - marcodelucact60 : RT @OrtigiaP: 'Solo No vax e fascisti?No, in piazza va gente stufa. Lo Stato punta sull’immunizzazione e ignora le terapie'Vanno avanti a c… -