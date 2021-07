Messa in sicurezza di ponti e viadotti. Pronto il decreto, la soddisfazione di Bitetti (Di giovedì 29 luglio 2021) Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 1,15 miliardi di euro per la Messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano problemi strutturali di sicurezza sulla rete viaria di loro competenza. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile assegna i fondi a Province e Città metropolitane per incentivare la sicurezza stradale spalmandoli su tre anni: 350 milioni per il 2021, 450 milioni per il 2022 e 350 milioni per l’anno ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 29 luglio 2021) Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilche stanzia 1,15 miliardi di euro per laindeie deie per la realizzazione di nuoviin sostituzione di quelli esistenti che presentano problemi strutturali disulla rete viaria di loro competenza. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile assegna i fondi a Province e Città metropolitane per incentivare lastradale spalmandoli su tre anni: 350 milioni per il 2021, 450 milioni per il 2022 e 350 milioni per l’anno ...

Advertising

emergenzavvf : A #Como svolti 330 interventi dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la provincia: 2… - emergenzavvf : #Teramo, intervento dei #vigilidelfuoco nell’aviopista di Corropoli per un velivolo da turismo precipitato durante… - emergenzavvf : ?? #Capri, pulmino precipitato a Marina Grande: prosegue la messa in sicurezza dell’area da parte dei… - elenaricci1491 : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza dei ponti e… - TarantiniTime : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza dei ponti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa sicurezza Nagasaki, anniversario dell'atomica: 'Preoccupati per la guerra fredda Usa - Cina' Inoltre, nonostante il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari sia entrato in vigore il ... Stiamo sacrificando le persone per rivendicazioni di sicurezza nazionale e prosperità? Oltre 189 ...

Tokyo 2020: il sogno realizzato di Fatoumata ... la Guinea, che dopo aver annunciato il ritiro dai Giochi per motivi di sicurezza, ha oiu cambiato ... Si è messa in coda e si è fatta fare il vaccino. Fede religione e orgoglio: il sogno di una medaglia ...

Altri 10 milioni da Regione Lombardia per la messa in sicurezza dei cimiteri Prima la Valtellina Come Bergamo si sta attrezzando per la sfida contro il cambiamento climatico Il Comune di Bergamo lavora all’elaborazione della propria strategia per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico a livello locale. Ad aprire le danze 19 azioni pilota per iniziare a im ...

Fondi per 1,6 milioni, la Regione mette in sicurezza intera frazione nel Messinese (FOTO) Risale ai primi anni Ottanta il progetto dell’amministrazione comunale che non ebbe alcun seguito per la mancanza di risorse L'articolo Fondi per 1,6 milioni, la Regione mette in sicurezza intera fraz ...

Inoltre, nonostante il Trattato per laal bando delle armi nucleari sia entrato in vigore il ... Stiamo sacrificando le persone per rivendicazioni dinazionale e prosperità? Oltre 189 ...... la Guinea, che dopo aver annunciato il ritiro dai Giochi per motivi di, ha oiu cambiato ... Si èin coda e si è fatta fare il vaccino. Fede religione e orgoglio: il sogno di una medaglia ...Il Comune di Bergamo lavora all’elaborazione della propria strategia per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico a livello locale. Ad aprire le danze 19 azioni pilota per iniziare a im ...Risale ai primi anni Ottanta il progetto dell’amministrazione comunale che non ebbe alcun seguito per la mancanza di risorse L'articolo Fondi per 1,6 milioni, la Regione mette in sicurezza intera fraz ...