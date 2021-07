Mattarella: "E il virus a limitare la libertà, non le regole" (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Capo dello Stato alla cerimonia del Ventaglio: 'Prioritario il regolare andamento del prossimo anno scolastico, negli ambienti comuni si ha il diritto che nessuno porti il rischio di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Capo dello Stato alla cerimonia del Ventaglio: 'Prioritario il regolare andamento del prossimo anno scolastico, negli ambienti comuni si ha il diritto che nessuno porti il rischio di ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. La libert… - Quirinale : #Mattarella: Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la s… - robersperanza : “Il virus limita la libertà, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo”. Grazie Presidente Mattarella - _giulsz : RT @dreaminhogvarts: “Il vaccino è un dovere. La libertà è limitata dal virus, non dal Green Pass.” (Sergio Mattarella, 28 Luglio 2021) - blu3pi3 : RT @amaricord: 'Chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo' La classe con cui Mattarella… -