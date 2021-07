Lil Jolie: vita privata e curiosità della cantante (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo Liberi e Farsi male, Lil Jolie torna con un nuovo singolo, Regole, che canterà nella terza puntata di Battiti Live 2021. La kermesse musicale dell’estate, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, andrà in onda – eccezionalmente – su Italia 1 giovedì 29 luglio invece di martedì, causa un cambio di programmazione Mediaset. Lil Jolie, all’anagrafe Angela Ciancio, ha ventuno anni, proviene dalla Terra dei Fuochi e ha iniziato a prendere dimestichezza con il canto esibendosi in cover acustiche su YouTube. Il suo nome d’arte è un omaggio all’attrice Angelina Jolie, di cui la cantante è diventata fan dopo aver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo Liberi e Farsi male, Liltorna con un nuovo singolo, Regole, che canterà nella terza puntata di Battiti Live 2021. La kermesse musicale dell’estate, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, andrà in onda – eccezionalmente – su Italia 1 giovedì 29 luglio invece di martedì, causa un cambio di programmazione Mediaset. Lil, all’anagrafe Angela Ciancio, ha ventuno anni, proviene dalla Terra dei Fuochi e ha iniziato a prendere dimestichezza con il canto esibendosi in cover acustiche su YouTube. Il suo nome d’arte è un omaggio all’attrice Angelina, di cui laè diventata fan dopo aver ...

