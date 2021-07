L’ex cardinale McCarrick a processo per pedofilia. È accusato di abusi sessuali su un 16enne (Di giovedì 29 luglio 2021) L’ex cardinale americano Theodore McCarrick è stato incriminato per pedofilia in Massachusetts. È il più alto prelato e il primo cardinale negli Stati Uniti che finisce nei guai con la giustizia penale per un caso di abusi sessuali su un minore. McCarrick è accusato di aver aggredito sessualmente un ragazzo di 16 anni. L’abuso sarebbe avvenuto nel 1974, durante un ricevimento nuziale nel Massachusetts. LEGGI ANCHE Sacerdote arrestato a Milano per abusi sessuali su minori. Chi è don Emanuele ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021)americano Theodoreè stato incriminato perin Massachusetts. È il più alto prelato e il primonegli Stati Uniti che finisce nei guai con la giustizia penale per un caso disu un minore.di aver aggredito sessualmente un ragazzo di 16 anni. L’abuso sarebbe avvenuto nel 1974, durante un ricevimento nuziale nel Massachusetts. LEGGI ANCHE Sacerdote arrestato a Milano persu minori. Chi è don Emanuele ...

