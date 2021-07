Irma Testa: «L’ambiente dello sport non ammette debolezze. Basta poco e crolla tutto dentro un atleta» (Di giovedì 29 luglio 2021) Repubblica intervista Irma Testa. Ieri la pugile campana è arrivata in semifinale. Sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile. Racconta i suoi tatuaggi. Una geisha sul braccio sinistro a ricordarle la sua forza ma anche la sua fragilità. «La geisha sul braccio sinistro è un simbolo di forza. Una geisha è una donna forte e io lo sono spesso ma non sempre». Sul destro, il ricordo di un periodo nero. «Panta rei, tutto scorre, tutto deve scorrere, andare, perdersi, le cose brutte ma anche le belle. Come nella boxe, si inizia ogni volta da zero, e quello che hai fatto per arrivare fin lì non vale niente». Racconta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Repubblica intervista. Ieri la pugile campana è arrivata in semifinale. Sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile. Racconta i suoi tatuaggi. Una geisha sul braccio sinistro a ricordarle la sua forza ma anche la sua fragilità. «La geisha sul braccio sinistro è un simbolo di forza. Una geisha è una donna forte e io lo sono spesso ma non sempre». Sul destro, il ricordo di un periodo nero. «Panta rei,scorre,deve scorrere, andare, perdersi, le cose brutte ma anche le belle. Come nella boxe, si inizia ogni volta da zero, e quello che hai fatto per arrivare fin lì non vale niente». Racconta ...

