Inter | Inzaghi | Calhanoglu mezzala? Lo abbiamo preso per questo

(Di giovedì 29 luglio 2021) Milano, 29 luglio 2021 " In attesa dei nazionali e della possibilità di lavorare al completo, l'mostra buoni passi avanti in questa estate con l'amichevole vinta per sei a zero contro il Crotone.

Advertising

Inter : ??| INTERVISTA Le parole di Simone Inzaghi al termine di #InterCrotone ?? - Inter : ?? | FOTO @RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Si… - DiMarzio : Dagli obiettivi per la prossima stagione a Inzaghi che ha ritrovato dopo gli anni insieme alla Lazio: #Inter, parla… - calanalisi : @massimosecondo5 Si, il gioco di rimessa negli spazi potrebbe aiutarlo rispetto allo stretto, e #Conte l'anno scors… - DennyMaglie : RT @_esegesi_: L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA ???? @RomeluLukaku9 ?? S. Inzaghi ???? @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Ma c'è già un Hakan Calhanoglu in spolvero, in una posizione nell'più da mezzala che da trequartista. Il pensiero di: "Hakan lo abbiamo preso per fare la mezzala, sta lavorando molto ...Perl'rappresenta non solo la grande occasione di guidare un club blasonato come quello nerazzurro, ma anche l'occasione di dimostrare a se stesso (e agli altri) di saper ottenere ...Il neo-tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha un sogno nella testa: portare Lazzari in nerazzurro come erede di Hakimi ...Prosegue dunque il lavoro di Simone Inzaghi, ancora nella fase propedeutica visto che mancano diversi elementi all’appello. Ci sono i nazionali che devono ancora rientrare, di parla di Bastoni, Barell ...