Il Pd ha due missioni. Unire il centro e portare Draghi al Colle. La versione di Carlo Galli (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Pd non ha molte opzioni in questo momento e non può fare altro rispetto a ciò che ha fatto il segretario, dice a Formiche.net il prof. Carlo Galli, Storico delle dottrine politiche all’Università di Bologna, già deputato dem nella scorsa legislatura. Ovvero lavorare per Unire le anime di centro che ci sono in Italia e drenare i voti in uscita dal M5S, sostenendo Mario Draghi nella corsa al Colle. Il Pd potrà essere il regista che serve per eleggere il nuovo Capo dello Stato? A occhio e croce no, perché occorrerà una maggioranza che il Pd non riuscirà a mettere assieme. Più facile che il ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Pd non ha molte opzioni in questo momento e non può fare altro rispetto a ciò che ha fatto il segretario, dice a Formiche.net il prof., Storico delle dottrine politiche all’Università di Bologna, già deputato dem nella scorsa legislatura. Ovvero lavorare perle anime diche ci sono in Italia e drenare i voti in uscita dal M5S, sostenendo Marionella corsa al. Il Pd potrà essere il regista che serve per eleggere il nuovo Capo dello Stato? A occhio e croce no, perché occorrerà una maggioranza che il Pd non riuscirà a mettere assieme. Più facile che il ...

