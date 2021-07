Green Pass su treni e aerei in vigore dopo Ferragosto

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - FrncscPltn : RT @Arnaldogreco: Questo agghiacciante paragone che viene fatto tra la persecuzione agli ebrei e il green pass purtroppo ha anche a che far… - bordienrico : RT @barbarab1974: Dottor Garavelli: 'Interrompo ogni mia divulgazione sul covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Rai News

Paragone vs Mineo: "discriminatorio"/ Ira Ronzulli: "Sei ridicolo" Un servizio che, come sottolinea Spelzini "Risulta ancora più necessario alla luce degli effetti scaturiti dall'emergenza ...Alla domanda se esistano due Leghe su vaccinazioni e, Borghi risponde: 'Nessuno dice di non vaccinarsi. Dire no al, come fa il segretario Matteo Salvini, non vuol dire non ...Come conciliare dunque il Green Pass con i diritti di tutti? Se abbiamo gettato per bene le premesse del nostro ragionamento, allora il discorso dovrebbe ora scorrere via facile. Il Green Pass è ...E come avrebbe potuto essere diversamente. Sui telefonini dei baresi stanno arrivando falsi messaggi WhatsApp con un link per scaricare il Green Pass vaccinale Covid. Cliccando sul link si viene ...