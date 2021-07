Ex allievi di Amici si sposano, Bryan Ramirez a Paola De Filippis: “Sei luce, noi contro il mondo” (Di giovedì 29 luglio 2021) Galeotta fu la diciassettesima edizione di Amici. È stato il talent condotto da Maria De Filippi, infatti, a fare conoscere i ballerini Bryan Ramirez e Paola De Filippis. Era il 2017 e da allora non si sono più lasciati. Ramirez ha sorpreso la sua compagna con una romantica proposta di matrimonio. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021) Galeotta fu la diciassettesima edizione di. È stato il talent condotto da Maria De Filippi, infatti, a fare conoscere i balleriniDe. Era il 2017 e da allora non si sono più lasciati.ha sorpreso la sua compagna con una romantica proposta di matrimonio. L'articolo proviene da City Roma News.

