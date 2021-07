CS | GO Major a Stoccolma | per PGL ci sono ancora speranze | “Ma dipende tutto dalle autorità svedesi”

(Di giovedì 29 luglio 2021) PGL ha fatto sapere ai membri della community che cidi vedere il CS:GO, come previsto in partenza. Entro il 15 settembre l’organizzatore darà una risposta, aggiungendo che moltoràmisure prese. “I playoff PGL CS:GOsi svolgeranno ase lelocali saranno in grado di rendere l’evento accessibile a giocatori, staff e fan”, ha affermato l’organizzatore del torneo. PGL ha messo ...

EsportsWebit : CS:GO, PGL sta valutando Stoccolma per il prossimo CS:GO Major -

