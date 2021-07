(Di giovedì 29 luglio 2021) Purtroppo ci risiamo. Il tana libera tutti di questa estate, come quello della passata stagione, vaccini a parte, si sta rivelando micidiale per la diffusione del virus con le sue varianti! Dai casi ai decessi, passando per i ricoveri, cresce l’epidemia e “di fatto siamo entrati nella 4ª ondata”. Dopo 15 settimane di calo, tornano

Advertising

borghi_claudio : Cominciano anche qui. Tutto normale? Si cancella un video di un parlamentare che riporta dati incontestabili. YOU… - Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - repubblica : ?? Eolie, doppio focolaio Covid a Stromboli e Salina: locali chiusi, camerieri contagiati, turisti in quarantena. Al… - freeskipperIT : Covid. Allarme quarta ondata! - cammisettanta : RT @SuperFiammetta: Il #greenpass uccide xché i vaccinati,convinti di essere immunizzati al 100%,rifiutano di seguire regole comportamental… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Allarme

Usato di tutte le tipologie, ma destasociale il fatto che il 90% dei richiedenti siano ... Mi ha sorpreso il fatto che molti siano italiani, ma ilha colpito duro e le conseguenze ......miglioramento i dati relativi all'occupazione di posti letto in ospedale da parte di pazienti... L'di Gimbe è anche in vista del ritorno a scuola: oltre 3 milioni di studenti sono da ...È allarme quarta ondata Covid in Italia. Con la variante Delta sono aumentati i casi, i decessi, ma anche i ricoveri. Cresce l'epidemia e «di fatto siamo ...Roma - Siamo nella quarta ondata di contagi con +64,8% di nuovi casi, ma l'impatto sugli ospedali è ancora minimo, dicono i dati del monitoraggio settimanale indipendente, del coronavirus in Italia, d ...