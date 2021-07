Coronavirus in Toscana: morto ad Arezzo un uomo di 57 anni. E 748 contagi (250mila da inizio pandemia) (Di giovedì 29 luglio 2021) E' morto di Coronavirus un uomo di 57 anni, oggi 29 luglio 2021 in Toscana. Risiedeva ad Arezzo. E c'è un'esplosione di nuovi contagi: addirittura 748. Che portano a 250mila i casi toscani di positività da inizio pandemia. I contagi registrati oggi sono stati confermati da tampone molecolare (731) e da test rapido antigenico (17) e riguardano persone con età media di 31 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) E'diundi 57, oggi 29 luglio 2021 in. Risiedeva ad. E c'è un'esplosione di nuovi: addirittura 748. Che portano ai casi toscani di positività da. Iregistrati oggi sono stati confermati da tampone molecolare (731) e da test rapido antigenico (17) e riguardano persone con età media di 31L'articolo proviene da Firenze Post.

