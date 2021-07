Calciomercato Milan | Kessie in scadenza 2022 | Incontro con l’agente

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - Gazzetta_it : Milan, c'è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti - DiMarzio : L'incontro era stato fissato nei giorni scorsi | #Milan #Kessie - Claudio69_ : RT @Gazzetta_it: Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - CMercatoNews : ???? #Milan, incontro con gli agenti di #Kessie: sul tavolo il rinnovo del giocatore in scadenza 2022 -

...ammesso di voler proseguire la sua carriera con la maglia dele di non considerare un problema la scadenza di contratto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ...... hanno lasciato intendere una volta di più l'amore del centrocampista per il rossonero e l'incontro di oggi è servito a capire adesso quanti passi possa fare ilverso di lui. I dialoghi sono ...Maxi Lopez lascia il calcio giocato e lo fa con un annuncio via social: in Italia ha indossato le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona, ...Il Milan con un occhio al calciomercato e l'altro ai rinnovi: terminato l'incontro in sede con l'agente di Kessiè, in scadenza nel 2022 ...