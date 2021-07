Borsa: Milano apre a +0,4% (Di giovedì 29 luglio 2021) La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,4% a quota 25.362 punti . 29 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Ladiin rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,4% a quota 25.362 punti . 29 luglio 2021

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Buongiorno dalla Borsa 29 luglio 2021 Apprezzabile rialzo (+2,48%) a Milano per il comparto tecnologia . Grande giornata per STMicroelectronics , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,06%. In Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, ...

Borse Ue, atteso avvio cauto. A Milano focus sui conti delle big Partenza vista poco sotto la parità dopo la Fed e nonostante l'Asia in ripresa. Poco mossi i future a Wall Street. Da seguire la fiducia economica della zona euro e i dati sul lavoro e sul pil del 2° ...

